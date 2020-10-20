- Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

- Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor

20.10.2020 15:44

- Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yapıtı.

- Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi yapıtı. Ekipler, salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla kent genelinde denetimlerini genelge doğrultusunda sürdürecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen korona virüs salgını konulu ek genelge doğrultusunda, Türkiye genelinde korona virüsün bulaşma riskinin azaltılması maksadıyla denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimler kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kayapınar ilçesinde taksi, minibüs, otobüs ve öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Taksi, minibüs, otobüs ve öğrenci servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde zabıta ekipleri durdurdukları araçları titizlikle denetledi. Fazla yolcu alan ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde yazılan maddelere aykırı şekilde hareket eden araçlar hakkında cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, araç dezenfekte evraklarını incelediği araçlarda bulunan yolculara sosyal mesafenin korunması, maske takılması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Camiler, AVM'ler ve parklarda denetlenecek

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, 20 Ekimde şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları, okul servis araçları, havalimanı, gar, otogarlar, 21 Ekimde organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ile personel servisleri, 22 Ekimde tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler, 23 Ekimde AVM, cami ve mescitler, halı sahalar ve spor tesisleri, 24 Ekimde kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller, 25 Ekimde berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve nikah salonları ile lunapark ve tematik parklar denetlenecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, salgının yayılmasının önüne geçmek amacıyla kent genelinde denetimlerini genelge doğrultusunda sürdürecek.

- Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor
- Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor
- Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor
- Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Toplu Taşıma, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Diyarbakır'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

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