Diyarbakır'da korona virüs tedbirleri altında kurbanlık satışları başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında korona virüs tedbirleri alınarak kurbanlık satışına başlandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kente giren küçük ve büyükbaş kurbanlıklar, Canlı Hayvan Borsasında yerini almaya başladı. Kimi besici Diyarbakır'da belirlenen noktalarda satış yapmak için yerini alırken, kimisi de hayvanlarını şehir dışına çıkartmak için işlemlerini tamamlayıp yola çıktı.

Besicilerden Kemal Tekin, şuanda elinde 150 hayvan olduğunu, bir senedir bunları beslediğini söyledi. Hayvanlarını Adana'ya kurban yerine götüreceklerini belirten Tekin, "Fiyatlar şuan bin 500 ile 2 bin lira arasında değişiyor. Biz bunların raporlarını, küpelerini yapıyoruz. Her şey dört dörtlük, aşıları tam. Hayvanlarımızı Adana'ya pazar yerine götürüyoruz. Vatandaş raporumuza bakıyor, aklına yatarsa alıyor. Şimdi kamyonumuz gelecek, Adana merkezine gideceğiz. Korona virüsten dolayı tedbirimizi aldık, maskemizi taktık. Vatandaşa kolonya da dağıtıyoruz" dedi.

Rehbettin Poyraz ise 300'e yakın kurbanlığın elinde olduğunu, hayvanlarının küpe numaraları ve aşılarının tam olduğunu söyledi. Poyraz, "Herkes rahatlıkla kurbanlık alabilir. Fiyatları bin ila 2 bin arasında değişiyor. Hepsi sağlıklıdır, organik yemle beslemişiz. Biz de korona virüs tedbirlerimizi alarak bu işi yapıyoruz" diye konuştu.