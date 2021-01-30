Diyarbakır'da korona virüs vaka saylarındaki düşüş hastane ışıklarına da yansıdı - Son Dakika

Diyarbakır'da korona virüs vaka saylarındaki düşüş hastane ışıklarına da yansıdı

30.01.2021 10:29

Diyarbakır'da korona virüs vaka saylarındaki düşüş hastane ışıklarına da yansıdı Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, akşam yanan oda ışıklarının büyük bölümü, vaka sayılarının azalması ile birlikte söndü.

Diyarbakır'da korona virüs vaka saylarındaki düşüş hastane ışıklarına da yansıdı

DİYARBAKIR - Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, akşam yanan oda ışıklarının büyük bölümü, vaka sayılarının azalması ile birlikte söndü. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yenal Karakoç, vaka sayılarında düşüşün en önemli faktörünün sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu belirterek vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarının önemli olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da korona virüs vaka sayılarındaki düşüş hastane ışıklarına yansıdı. Pandemi hastanesi olarak hizmet veren Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde akşam yanan ışıkların büyük bir bölümü, vaka sayılarının azalması ile birlikte söndü. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yenal Karakoç, vaka sayılarında düşüşlerle ilgili olarak açıklamada bulundu.

"Son vaka negatif oluncaya kadar kurallara uyalım"

Diyarbakır'da vaka sayılarındaki düşüşün özellikle kısıtlamalarından sonra yaşandığını belirten Uzm. Dr. Karakoç, "Diyarbakır'da hastanemizde yatak doluluk oranı yoğun bakım ve kliniklerde yüzde 15'e kadar düştü. Kısıtlamalarla birlikte korona virüs tanı miktarımızda da ciddi düşüş yaşandı. Kısıtlamaların gevşetilmesi durumunda vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları ve rehavete kapılmamaları gerekmektedir. Bu hastalık bir kişiden bulaşmış ve dünya genelinde 100 milyon sayıya ulaşmış durumda. Vatandaşlarımızdan ricamız en son vaka negatif oluncaya kadar kurallara uymalarıdır. Ağustos ayında vaka sayılarının yoğun olduğu günlerde hastanemizin ışıkları açıktı. Vaka sayılarında yaşanan düşüş hastanemizin ışıklarına da yansımıştır. Herkese tekrardan tedbirlere uyması çağrısında bulunuyorum" dedi.

"Aşıda ileri bir seviyedeyiz"

Aşılama çalışmaları hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Karakoç, "Hastanelerimizde sağlık çalışanlarımızın aşılama işlemini 3 günde tamamladık. Şu anda vatandaşların aşılanması için evlerinde ve hastanemizde bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Vatandaşların aşılanması konusunda iyi bir seviyeye de geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ise vatandaşlara rehavete kapılmamaları konusunda uyarıda bulunarak sağlık çalışanlarını gösterdikleri özveriden dolayı kutladığını ve teşekkür ettiğini ifade etti.

Diyarbakır'da korona virüs vaka saylarındaki düşüş hastane ışıklarına da yansıdı
Diyarbakır'da korona virüs vaka saylarındaki düşüş hastane ışıklarına da yansıdı
Diyarbakır'da korona virüs vaka saylarındaki düşüş hastane ışıklarına da yansıdı
Diyarbakır'da korona virüs vaka saylarındaki düşüş hastane ışıklarına da yansıdı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da korona virüs vaka saylarındaki düşüş hastane ışıklarına da yansıdı - Son Dakika


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