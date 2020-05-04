Diyarbakır'da korona virüse rağmen üretim sürüyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da korona virüse rağmen üretim sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır markası olan Jiber Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, korona virüsle mücadele kapsamında devlet millet dayanmasına her zaman açık destek verdiklerini belirterek, fabrikalarının virüs tedbirleri alarak yüzde 50 önlem ile üretimi sürdürdüğünü söyledi.

Diyarbakır'da korona virüse rağmen üretim sürüyor, System.String[]

Diyarbakır markası olan Jiber Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, korona virüsle mücadele kapsamında devlet millet dayanmasına her zaman açık destek verdiklerini belirterek, fabrikalarının virüs tedbirleri alarak yüzde 50 önlem ile üretimi sürdürdüğünü söyledi.


Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) uygulanan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri ile fabrikalarda çarklar dönmeye devam ediyor. Diyarbakır'da tekstil, inşaat, gıda, mermer ve ambalaj başta olmak üzere birçok alanda üretimin ve ihracatın yapıldığı OSB'de Covid-19 tedbirleri ile üretim sürerken, Diyarbakır markası olan Jiber Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Oğurlu, fabrikalarının tam kapasitede olmasa da yüzde 50 üretime devam ettiklerini söyledi.


"Türkiye güçlü bir ülke ve dünyanın bütün ülkelerine örnektir"


Emek yoğunluğu olmadığı makinelerin üretime devam ettiklerini belirten Oğurlu, "Dünyada korona virüs nedeniyle fabrikalar kepenkleri kapatılmış, fakat Türkiye'de bu tam tersidir ve üretim büyük bir mücadele verilerek devam ediyor. Üretimlerimiz devam etmektedir. Bizler bu üretimleri korona virüs tehdidi sonlandırıldıktan sonra ciddi siparişler alacağımızdan eminiz. Türkiye'nin güçlü bir ülke ve dünyanın bütün ülkelerine örnek olacak düzeydedir" dedi.


"Üretim durmayan tek ülke Türkiye'dir"


Türkiye'nin korona virüs ile mücadelede ciddi bir politika izlediğinin altını çizen Oğurlu, "Dünyada üretim durmayan tek ülke Türkiye'dir ve bunun devam doğru bir şekilde devam edilmesi için pandemi Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kurulu kurularak mutlak süretle normalleşme beklemekteyiz. Normalleşme süreci başladığı gibi tam kapasite devam edeceğiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 04:59 Kaynak: İHA


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