Diyarbakır'da korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Diyarbakır'da korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Diyarbakır'da korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.
Diyarbakır'da korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlığına kavuşan hasta, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilerek evine uğurlandı.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören erkek hasta sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Hastane çalışanları ve doktorlar taburcu olan hastayı alkışlarla evine uğurlarken, ismi öğrenilemeyen hasta da sağlık çalışanlarını alkışlayarak hastaneden ayrıldı.
Taburcu edilen hastanın 14 gün boyunca evinde karantinada tutulacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:05 Kaynak: İHA
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