Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildiDİYARBAKIR'da, koronavirüs salgınına yakalanan 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Diyarbakır'da koronavirüs hastaları alkışlarla taburcu edildi
DİYARBAKIR'da, koronavirüs salgınına yakalanan 5 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
Diyarbakır'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 kişi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde pandemi hastanesine dönüştürülen Kalp Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Selahat Dabak, kızı Eylem Dabak, Fikri Köylü eşi Adalet Köylü ve Şemsettin Dayan, sağlık çalışanlarınca alkışlarla taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:21 Kaynak: DHA
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