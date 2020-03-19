Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Diyarbakır'da oto ve hayvan pazarı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Diyarbakır'da oto ve hayvan pazarı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs enfeksiyonundan vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Elazığ yolu üzerinde bulunan Oto Pazarı'nın 20 Mart'tan itibaren, Hayvan Pazarı'nın ise 21 Mart'tan itibaren ikinci bir emre kadar durdurulmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:02 Kaynak: AA
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