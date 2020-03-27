Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kentteki ulusal ve yerel basın bürolarını dezenfekte etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan özel ekip, basın bürolarını tek tek gezerek özel üretilmiş olan antiseptik solüsyon ilacı ile dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Beyoğlu, yaptığı açıklamada, zor koşullara rağmen kamuoyunu aydınlatma hizmetini yürüten basının her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Basın kuruluşları da Belediye Başkanı Beyoğlu ve ekiplere teşekkür etti