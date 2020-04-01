Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, koronavirüse karşı koruma tedbirlerini içeren broşür dağıttı.

Dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler alan ve kent genelinde sürekli dezenfekte çalışmalarını yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri aracılığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan koronavirüsten korunma tedbirlerini içeren el broşürleri vatandaşlara dağıtıyor.

Ekipler, merkez Sur ilçesinde Gazi, Melikahmet ve Hz. Süleyman caddelerinde esnafa koronavirüs tehdidine karşı uymaları gereken kuralları hatırlattı.

Alışveriş yapan vatandaşların da sosyal mesafe kurullarına uymalarını isteyen ekipler, koronavirüsten korunma tedbirlerinin anlatıldığı broşürleri dağıttı.