Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek - Son Dakika

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek

6 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayarak en fazla kitabı okuyan vatandaşları altınla ödüllendirecek.

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek, System.String[]

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayarak en fazla kitabı okuyan vatandaşları altınla ödüllendirecek.

Kayapınar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşları bilgiyle buluşturmak için "Kayapınar Evde Okuyor Projesi" hayata geçirildi.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, belediyenin bilgi ve sağlık dostu olduğunu belirterek ilçedeki okullarda devam eden Kayapınar Okuyor Projesi'nin daha da genişletilerek tüm vatandaşları kapsayacak şekilde devam edeceğini bildirdi.

Projeye katılım gösteren vatandaşların Kayapınar Belediyesi sosyal medya hesaplarında ve web sayfasında gerekli aktivasyonları yaparak saat 19.00-20.00 arasında gerçekleştirilecek etkinliğe katılabileceğini ve kitap hediyesini alabileceğini vurgulayan Koç, "18 Mart-30 Nisan tarihleri arasında kampanyaya düzenli olarak katılım gösteren ve en fazla kitap okuyan 25 vatandaşımıza tam altın, 100 vatandaşımıza yarım altın ve 100 vatandaşımıza da çeyrek altın hediye edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır, Kayapınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:52 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Komedyen Pınar Fidan hakkındaki soruşturma İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı Son Dakika: Koronavirüsle ilgili infial yaratan videodaki sözleri söyleyen doktor hakkında inceleme başlatıldı         
09:44
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu         
00:13
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 20:21:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde en çok kitap okuyanlar altınla ödüllendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]