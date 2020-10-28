Diyarbakır'da koronavirüs tedbirli 'Mevlid Kandili' programı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da tarihi Ulu Cami'de, 'Mevlid Kandili', koronavirüs tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan ve İslam dünyasının 5'inci Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Hazreti Muhammed'in doğduğu gece olarak kabul edilen 'Mevlid Kandili' gerçekleştirildi. Vatandaşların maskesiz içeri alınmadığı ve sosyal mesafeye uygun dizayn edilen camide İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır yatsı namazını kıldırdı. Pandemi kurallarının sık sık hatırlatıldığı gecede, namaz sonrasında Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program, daha sonra 'Peygamber ve çocuk konulu' temanın anlatımıyla sona erdi.