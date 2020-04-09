Diyarbakır'da koronavirüse karşı yeni önlemler hayata geçirildi - Son Dakika

DİYARBAKIR Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs salgınına yönelik yeni önlemler kapsamında tarihi Suriçi bölgesine araç girişleri kısıtlanırken, kent sakinlerine ücretsiz maske dağıtıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için aldığı kararlar uygulamaya geçirildi. Bu kapsamda UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki sur kapıları, bariyerlerle kapatılarak, Suriçi'ne araç girişleri kısıtlandı. Suriçi'ne giriş yerleri olan Dağkapı, Tekkapı, Çiftkapı, Urfakapı ve Mardinkapı'ya kurulan kontrol noktalarında sadece ticaret ve lojistik faaliyetler yürüten araçların girişine izin veriliyor.

MASKELER ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Diyarbakır merkez ve tüm ilçelerinde yayalar için kontrol noktaları da oluşturuldu. Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, bu noktalarda sosyal mesafe denetlenirken, vatandaşların ateşleri ölçülüp, ücretsiz maske dağıtıldı. Kontrol noktasındaki görevliler, vatandaşlara koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kurallarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Alınan önlemlere rağmen cadde ve sokaklardaki insan kalabalığı dikkatlerden kaçmadı.

Yaya kontrol noktasından Suriçi bölgesine giren vatandaşlardan Hüseyin Kara , iş yerine gittiğini belirterek, alınan kararlara herkesin uyması gerektiğini söyledi. Kara, "Sabredeceğiz. Devletimizin aldığı kararlara saygı göstereceğiz, dediklerini yapacağız, bunun dışına çıkmayacağız. İhmal ve ihlal etmeyeceğiz" dedi.

Sabri Güneş ise iş gereği dışarı çıkmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Elimizden geldiği kadar alınan kararlara uyuyoruz. Bu önlemlerin alınması hepimiz için iyidir. Önlem almayanların da bu kararları dikkate alması gerekir. Sonuçta bizim sağlığımız söz konusu" diye konuştu.