Diyarbakır'da koruyucu aile tanıtım programı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da koruyucu aile tanıtım programı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da koruyucu aile tanıtım programı yapıldı

6 saat önce

Diyarbakır Valiliği tarafından yürütülen "Diyarbakır Sosyal Destek Projesi" bileşeni olan koruyucu aile tanıtımı dolayısıyla program düzenlendi.

Diyarbakır'da koruyucu aile tanıtım programı yapıldı, System.String[]

Diyarbakır Valiliği tarafından yürütülen "Diyarbakır Sosyal Destek Projesi" bileşeni olan koruyucu aile tanıtımı dolayısıyla program düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, GAP Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınma Destek Programı kapsamında finanse edilen ve Valilik tarafından sürdürülen "Diyarbakır Sosyal Destek Projesi"nin 4 ana bileşeninden biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himaye ettiği koruyucu aile tanıtıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, koruyucu aileler katıldı.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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