Diyarbakır'da koruyucu aile tanıtım programı yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Valiliği tarafından yürütülen "Diyarbakır Sosyal Destek Projesi" bileşeni olan koruyucu aile tanıtımı dolayısıyla program düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, GAP Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Kalkınma Destek Programı kapsamında finanse edilen ve Valilik tarafından sürdürülen "Diyarbakır Sosyal Destek Projesi"nin 4 ana bileşeninden biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himaye ettiği koruyucu aile tanıtıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, koruyucu aileler katıldı.