Diyarbakır'da Kovid-19'a karşı Türkçe, Kürtçe ve Zazaca uyarı - Son Dakika

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirleri, vatandaşlara Türkçe, Kürtçe ve Zazaca yaptıkları anonslarla aktardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamındaki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında polis ekiplerince, kentin farklı yerlerinde Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirleri vatandaşlara duyurmak amacıyla Türkçe, Kürtçe ve Zazaca anonslar yapıldı.

Anonslarda, sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısında bulunan polisler, bu akşam saat 21.00'de başlayacak ve 7 Aralık pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uymasını istedi.

Anonslarda, hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının detayları aktarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında 3 dilde yaptıkları anonslarla vatandaşları Kovid-19'a karşı alınacak önlemleri bildirdi.