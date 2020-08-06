Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler yapılıyor.

Vali Münir Karaloğlu, merkez Yenişehir ilçesinde Ekinciler Caddesindeki denetimlere katılarak işletmelerde ve araçlarda sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

İşletmeci, çalışan, toplu taşıma araçlarının şoförleri ve vatandaşlarla sohbet eden Karaloğlu, sosyal mesafe kuralına uyulmasını, maske kullanılmasını ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Karaloğlu, virüsü ve hastalığı engellemenin kurallara uymakla mümkün olduğunu belirterek, kurallara uyulmadığı sürece hastalığın artacağını ifade etti.

Denetimlerde iş yerlerinde kurallara büyük çoğunlukta uyulduğunu gördüklerini anlatan Karaloğlu, "Kalabalık mekanlar, kafe ve düğün salonları gibi yerlerde çok fazla bulunmamaya dikkat etmeliyiz. Hep beraber bu virüsü toplum olarak yeneceğiz. Vatandaşlarımızdan daha çok hassasiyet bekliyoruz. Mezarlıkları kabir başına giderek ziyaret etmek zorunda değiliz. Orada hastalığı birbirimize bulaştırmaya gerek yok." dedi.

Gazetecilerin bayram sonrasında kentte vaka sayısında artış olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine Karaloğlu, "Bayram sonrası bir kıpırtı var. Ancak kontrol edilebilir noktada ve sağlık teşkilatımızın kontrolünde her şey." açıklamasını yaptı.

Vali Karaloğlu'na denetimlerde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömür Saka da eşlik etti.

Bu arada kentte zırhlı polis araçlarından Türkçe, Kürtçe ve Zazaca Kovid-19 tedbirlerine uyulması yönünde uyarı anonsları da yapıldı.

Jandarmadan denetim

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Diyarbakır- Bingöl kara yolu üzerinde Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında denetim yaptı.

Kontrollerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile il Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığına bakıldı.

Durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı zorunluluğuna uyup uymadığı kontrol edilirken, emniyet ve asayişin sağlanması için denetimler yapıldı.