Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kahvehanesinde arkadaşlarıyla "okey" oynayan kişiye 1 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kahvehanesinde arkadaşlarıyla "okey" oynayan kişiye 1 ay 20 gün hapis cezası

08.03.2021 12:53
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kahvehanesinde arkadaşlarıyla

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak kahvehanesinde arkadaşlarıyla "okey" oynayan iş yeri sahibine, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak kahvehanesinde arkadaşlarıyla "okey" oynayan iş yeri sahibine, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık B.D. hakkında hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesince bir süre önce kabul edildi. İddianamede, salgın nedeniyle kapalı mekanların vatandaşların kullanımına açılmaması gerektiği yönünde birtakım tedbirlerin alındığı belirtildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, geçen yıl merkez Kayapınar ilçesinde B.D'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğu aktarılan iddianamede, B.D. ve arkadaşlarının "okey" oynadıklarının tespit edildiği kaydedildi.

B.D. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılandı.

Sanık B.D. savunmasında, normalde salgın sürecinde kurallara uyan birisi olduğunu savunarak, arkadaşlarının "okey" oynamasına müsaade ettiği için hata yaptığını belirtti ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Sanığın geleceği üzerindeki olumsuz yan etkilerini dikkate alarak cezada indirime giden mahkeme, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan 1 ay 20 gün hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme, B.D'ye verilen cezanın 2 yıl veya daha az hapis cezası olması, daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmamış bulunması, suçun işlenmesiyle tazmini gereken maddi bir zarar bulunmaması ve sanığın adli sicil kaydından anlaşılan sabıkasız geçmişi, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca 5 yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına da hükmedildi.

Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"30 Mayıs 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 47 sayılı kararının bulunduğu ve bu kararda da kıraathane gibi eğlence yerleri de dahil olmak üzere belirli tedbirlere tabi olduğu görülmüştür. Günümüz tarihi ile bu tedbirlerin halen devam ettiği, salgının henüz son bulmadığı gibi tüm dünyada da tedbirlere devam edildiği, uzunca bir süre tedbirlerin devam edeceğine ve değişerek daha da kapsamlı hal alacağına, yeri geldiğinde sokağa çıkma kısıtlamalarının da uygulanacağına ilişkin tüm radyo ve televizyon kanallarından da duyurular yapılıyor. Sanığın kısıtlamalardan, tedbirlerden ve yasaklardan, yaşı, eğitimi ve sosyal durumu itibarıyla bihaber olmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla, üzerine atılı TCK 195/1 maddesinde düzenlenen 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçunu işlediği sabit görülerek mahkumiyetine karar verilmiştir."

Cumhuriyet, Diyarbakır, Mahkeme, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kahvehanesinde arkadaşlarıyla 'okey' oynayan kişiye 1 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Annesi gözleri önünde darbedilen küçük kızın söyledikleri yürek dağladı: Babamı görürsem taş atarım Uyarılar işe yaramıyor! Koronanın durdurulamadığı ilimizde endişelendiren görüntüler İstanbul Sözleşmesi erkekleri mağdur mu ediyor? Son Dakika: Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, görevinden istifa etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Ekrem İmamoğlu'nun Pervin Buldan'lı Kadınlar Günü paylaşımına tepki yağıyor Askeri darbeyle karışan Myanmar'la ilgili kan donduran iddia: Gözaltındaki 2 Müslüman vekil işkenceyle öldürüldü Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı?         
12:42
Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı Tek tekerlekli motosiklet yaptı, gören hayran kaldı         
12:27
Erol Bulut'tan özür dileyen Caner Erkin bu hafta takımla idmanlara başlayacak Erol Bulut'tan özür dileyen Caner Erkin bu hafta takımla idmanlara başlayacak         
12:11
Belhanda Sivas maçından sonra yönetimi eleştirdi, tercüman açıklamaları çevirmedi Belhanda Sivas maçından sonra yönetimi eleştirdi, tercüman açıklamaları çevirmedi         
11:50
Bitlis Belediye Başkanı'ndan 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Hava şartları yarım saat içinde değişti Bitlis Belediye Başkanı'ndan 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Hava şartları yarım saat içinde değişti         
11:37
Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum Son Dakika: Akşener'den İmamoğlu'nun Kadınlar Günü paylaşımına ilk yorum: Arkadaşlarımız beğenmedi, saygı duyuyorum         
11:22
Paylaşımlarıyla Emre Belözoğlu'nun tepkisini çeken Daum suskunluğunu bozdu: Yapmaya devam edeceğim Paylaşımlarıyla Emre Belözoğlu'nun tepkisini çeken Daum suskunluğunu bozdu: Yapmaya devam edeceğim         
11:12
Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı Bir markanın reklam yüzü olan Cicişler, saniyede 4 bin TL kazandı         
10:50
Çocukluk hayalinin peşinden koştu, İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı oldu Çocukluk hayalinin peşinden koştu, İstanbul'un ilk kadın jandarma karakol komutanı oldu         
10:04
Son dakika: Akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'de deneme üretimlerine başladı Son dakika: Akıllı telefon üreticisi OPPO, Türkiye'de deneme üretimlerine başladı         
09:59
Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor Bulduğu göktaşlarına 150 bin dolar teklif ettiler ama satmadı, 3 milyon lira istiyor         
09:21
Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı Denetimde hamile olduğunu söyleyen kadının karnından bonzai çıktı         
08:59
NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı NASA, dünyanın 1 milyar yıl sonra yok olacağını hesapladı         
08:47
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
"İntiharı düşündüm" diyen Meghan'ın oğlunun ten rengiyle ilgili pes dedirten itiraf: Unvan vermek istemediler         
07:46
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 13:07:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp kahvehanesinde arkadaşlarıyla "okey" oynayan kişiye 1 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei