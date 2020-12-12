Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine yönelik 1 milyon 544 bin lira ceza kesildi
12.12.2020 16:01
Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyenlere yönelik 814 idari işlemde 1 milyon 544 bin 28 lira ceza kesildi.
Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyenlere yönelik 814 idari işlemde 1 milyon 544 bin 28 lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yayınlanan genelgeler ile Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılan denetimler aralıksız sürüyor.
Ekiplerce, denetimlerde 4-7 Aralık ve 11-12 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatleri ihlalden yapılan 814 işlemde 1 milyon 544 bin 28 lira ceza kesildiği bildirildi.
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