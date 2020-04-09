Diyarbakır'da Kovid-19'u yenen 100 hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

Taburcu edilenler 14 günlük karantina süresine ve sosyal izolasyona dikkat etmeleri konusunda bilgilendirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından alkışlarla taburcu edilen hastaları sağlık görevlileri evlerine uğurladı. Hastalar sağlık görevlilerine el sallayarak teşekkür etti.

Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 100 kişi hastaneden alkışlarla uğurlandı.

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Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim