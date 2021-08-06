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Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle sahadaki sağlıkçı sayısı artırıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle sahadaki sağlıkçı sayısı artırıldı

06.08.2021 11:21
Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle sahadaki sağlıkçı sayısı artırıldı, System.String[]

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş nedeniyle sahada görev yapan sağlık ekiplerinin sayısı artırıldı.

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükseliş nedeniyle sahada görev yapan sağlık ekiplerinin sayısı artırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, son bir haftada vaka sayısı en çok artan ve en az bir doz aşı yapılanların oranı en düşük illerden Diyarbakır'da, 1. doz aşıda 503 bin 898, 2. doz aşıda 260 bin 550, üçüncü dozla birlikte toplam aşıda ise 799 bin 22 sayısına ulaşıldı.

Kentte vaka sayısının düşürülmesi, aşılama oranının artırılması için çalışmalar hız kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünce bulaş riskinin düşürülmesi, hastanelerdeki iş yükünün hafifletilmesi amacıyla sahada görevli filyasyon ekibi sayısı 100'den 150'ye yükseltildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının verilerine göre kentte vaka sayısının yükseldiğini, bu durumun hastanede iş yükünü ve vatandaşlara bulaş riskini de artırdığını söyledi.

Filyasyon çalışmalarıyla kapı kapı dolaşarak pozitif çıkan vakaların takibini evinde sürdürdüklerini ifade eden Tekin, "Verilere göre aşı oranlarında da düşük seyretmekteyiz. Yüzde 44'lerde bulunmaktayız. Hastaneye yatan vakalardan elde ettiğimiz verilere göre, pozitif çıkanların yüzde 90'ı aşısızlardan oluşuyor. Hastanelerde doluluk oranı her geçen gün biraz daha artmakta. Bu da sağlık hizmetlerinin sunumu noktasında sağlık personelini zorlamakta." dedi.

Tekin, "Ekip sayısının artırılması konusunda hastanelerimize de gerekli takviyelerde bulunduk. Sahada daha fazla personelle vatandaşımıza hizmeti en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşı hedef gruplarının yüzde 35'i genç nüfus

Son günlerde aşıya ilginin artmaya başladığını belirten Tekin, "Vatandaşlarımızdan özellikle ricamız, gelin aşınızı olun. Aşı olmakla hastaneye yatış ve ölümlerin yüzde 95 önüne geçmiş oluyoruz. Bu kısır döngüyü kırmanın bir seçeneği de maske, mesafe ve kişisel hijyen konusunda vatandaşların duyarlılık göstermesi." diye konuştu.

Sahadaki çalışmalarda özellikle aşı hedef gruplarının yüzde 35'inin genç nüfus olduğuna işaret eden Tekin, özellikle 30 yaş altı kesimin "Bana bir şey olmaz." düşüncesiyle aşıyı ötelediğini söyledi. Tekin, şöyle devam etti:

"Daha sonra aşı yaparım diyorlar. Kendilerine bir şey olur mu olmaz mı, ayrı bir konu. Ancak sevdiklerimiz ve yakınlarımız var. Dolayısıyla bu sadece kişiyi ilgilendiren bir tablo değil. Toplumsal bir hadise ve her vatandaşın temel görevi toplum sağlığını koruyacak şekilde aşılarını yaptırması. Maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmelerini de arzuluyoruz. Bunları yapmadığımız takdirde pandemiden kurtulma şansımız yok. Biri diğerini maalesef tetikliyor. Bu böyle devam edecek. Vatandaşların duyarlılığı, tedbirlere uyması ve aşının yapılmasıyla kısa süre içerisinde kısır döngüyü kırıp normal sosyal hayatımıza dönebileceğimizi ümit ediyorum. Vatandaşlarımızdan bu konuda destek bekliyorum."

Tekin, "Sağlığın da bir kapasitesi var. Kapasiteyi zorlamanın yolu üzerinde çalışıyoruz. Kısır döngüyü kıramazsak belli bir noktadan sonra sağlık sektöründe de ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için henüz gücümüz yerindeyken, vatandaşların duyarlılık göstermesi hem sağlık sisteminin devamlılığı hem de vatandaş ile toplumun sağlığı açısından önemli diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Randevulu ve randevusuz aşı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Tekin, vatandaşlara tereddüt etmeden ve ötelemeden aşılarını en kısa sürede yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Diyarbakır, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kovid-19 vakalarındaki yükseliş nedeniyle sahadaki sağlıkçı sayısı artırıldı - Son Dakika


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