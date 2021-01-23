DİYARBAKIR - Köy yolları karla mücadele timlerine emanet - Son Dakika

DİYARBAKIR - Köy yolları karla mücadele timlerine emanet

23.01.2021 11:03

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan karla mücadele timleri, kesintisiz ulaşımın sağlanması için yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan karla mücadele timleri, kesintisiz ulaşımın sağlanması için yüksek rakımlı köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren ekipler, kış aylarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve bölgede ulaşımın kesintisiz sürmesi için 24 saat karla mücadele ediyor. Ekiplerin zorlu coğrafyada karla mücadele çalışmalarını yürüttüğü yerler arasında keskin virajlara sahip dağların bulunduğu Diyarbakır'ın Kulp ilçesi de yer alıyor.

Diyarbakır ve Muş sınırında bulunan 2 bin 800 rakımlı Tosun Tepe'nin de yer aldığı yüksek dağlarda köylere ulaşmak için çalışma yürüten ekipler, onlarca keskin virajın bulunduğu dik yamaçlarda yer yer çığ tehlikesine karşı, kepçe ve dozerlerle biriken karları temizliyor. Karla mücadele timlerindeki personel ise yorgunluğunu köylerdeki çocukların neşesi ve ikram edilen çayla atıyor.

"24 saat hizmet veriyoruz"

Ekip şefi İhsan Güzel, AA muhabirine, Kulp denilince akla kar geldiğini ve karı rahmet olarak gördüklerini dile getirdi. Karla mücadele ekipleri olarak durmaksızın yolları açmaya çalıştıklarını belirten Güzel, "Yolların kapalı kalmaması için elimizden geldiğince her şeyi yapıyoruz. Arazimiz dağlık ve engebeli olduğu için ambulanslar çıkamıyor. 24 saat hizmet veriyoruz." dedi.

Gecelerini gündüzlerine katarak vatandaşları mağdur etmemek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Güzel, halkın duasını almanın kendilerini mutlu ettiğini aktardı.

"Kar, bizim için berekettir"

İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta ve kırsal kesimde bulunan Kulp ilçesine bağlı Yuvacık köyünde yaşayan Cahit Altun da "Kar yağınca ulaşım sorunumuz oluyor. Sağ olsunlar, Büyükşehir Belediyesi sayesinde burada hayat durmuyor. Yol açılıyor ve sürekli karla mücadele ediyorlar. Köylüler olarak karın yağmasından keyif duyuyoruz. Kar, bizim için berekettir. Özellikle çocuklar kar yağınca çok seviniyor." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR - Köy yolları karla mücadele timlerine emanet
DİYARBAKIR - Köy yolları karla mücadele timlerine emanet
DİYARBAKIR - Köy yolları karla mücadele timlerine emanet
DİYARBAKIR - Köy yolları karla mücadele timlerine emanet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Köy yolları karla mücadele timlerine emanet - Son Dakika


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