Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti - Son Dakika

Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti

06.11.2020 08:10
Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Alatosun Mahallesi Darbi mezrasında küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Mehmet Hamsa'nın (60) 200 koyunundan çoğu gebe 40 koyunu, kurt sürüsünün saldırısına uğradı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Alatosun Mahallesi Darbi mezrasında küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Mehmet Hamsa'nın (60) 200 koyunundan çoğu gebe 40 koyunu, kurt sürüsünün saldırısına uğradı. 18 koyunun telef olduğu 12'sinin yaralandığı saldırıda Hamsa'nın yaklaşık 85 bin TL'lik zararı oluştu.

Bağlar ilçesi kırsal Alatosun Mahallesi Darbi mezrasında geçen hafta, hayvancılıkla geçimini sağlayan Mehmet Hamsa'nın 200 küçükbaş hayvanı ağılda kurt sürüsünün saldırısına uğradı. Sürünün saldırısıyla 18 koyun telef olurken, 12 koyun da aldığı yaralarla fazla yaşayamayacağı için kesilmek üzere ucuza satıldı. Yaklaşık 85 bin TL zararı olan Hamsa, tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirterek, zararının karşılanması için destek bekliyor.

'O KADAR EZİYET ÇEKTİK, KURTLAR BİR GECEDE HEBA ETTİ'Olayın sabaha karşı olduğunu belirten Mehmet Hamsa, "18 koyunumuz öldü. 12 tanesi de yaralıydı. Kesim için sattık. 85 bin TL'ye yakın bir zararımız var. Hepsi gebeydi. Devletimiz yardımcı olursa çok iyi olur. Kurtların ne zaman gelecekleri belli olmuyor. Bir yardım eli uzansa çok güzel olur. O kadar cefa, o kadar eziyet çektik, kurtlar bir gecede heba etti" dedi.Mehmet Hamsa'nın oğlu İbrahim Hamsa (24), kurt saldırılarına karşı sürekli nöbet tuttuklarını, o gece yarım saatliğine hayvanların yanından ayrıldıktan sonra olayın olduğunu ifade ederek, "Kardeşimle beraber aralıklı olarak nöbet tutuyoruz. Koyunların başından ayrıldım bu olay oldu. Aralıklı olarak saldırıyorlar. Yaylada çok saldırıyorlardı. Bütün hayvanlar yaylalardan köye indi. Yaylada hayvan kalmayınca onlar da köye iniyor" diye konuştu. Diyarbakır Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Karacadağ da telef olan ve yaralanan hayvanlar için jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tutanak tutulduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"40 civarında zayi var. 18 tanesi ölü. Yaralanan 12 tanesi kesilmek üzere satıldı. Şu anda mevcut olan yaralılar da ölecek. 85 bin TL civarında zararı var. Mehmet Hamsa için destek istiyoruz. Çünkü hayvanlarının 4'te biri gitti. Kurt, girdiği zaman hangisi ağır ise direkt ona vuruyor. Kaçamayan hayvanlara vuruyor. Kaymakamımızdan, belediye başkanımızdan, valimizden destek bekliyoruz. Gündüz de dahil olmak üzere arkadaşlarımız koyunların başında nöbet tutuyorlar. 2 senenin emeği gitti. 15 nüfusu var. Her desteği bekliyoruz."


Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti
Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti - Son Dakika


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