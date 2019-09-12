Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı/ ek...
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Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı/ ek...

30 dakika önce

NOT: 'Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı' başlıklı haberimizde minibüs olarak verilen aracın, 'kamyonet' olduğu belirlenmiştir.

Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı/ ek..., System.String[]

NOT: 'Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı' başlıklı haberimizde minibüs olarak verilen aracın, 'kamyonet' olduğu belirlenmiştir.


Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:52 Kaynak: DHA
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Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 13 yaralı var
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