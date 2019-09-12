Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı/ ek...
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NOT: 'Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı' başlıklı haberimizde minibüs olarak verilen aracın, 'kamyonet' olduğu belirlenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:52 Kaynak: DHA
NOT: 'Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı' başlıklı haberimizde minibüs olarak verilen aracın, 'kamyonet' olduğu belirlenmiştir.
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