Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3)

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce EYP infilak ettirildi. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "7 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Saldırıda yaralı sayısı ise 10 olarak bildirildi.

Haber: DİYARAKIR,