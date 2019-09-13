Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3)
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Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3)

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce EYP infilak ettirildi.

Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3), System.String[]

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce EYP infilak ettirildi. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "7 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Saldırıda yaralı sayısı ise 10 olarak bildirildi.

Haber: DİYARAKIR,


Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:02 Kaynak: DHA
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