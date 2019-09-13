Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan kamyonete teröristlerden hain tuzak: 7 şehit, 10 yaralı (3)
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce EYP infilak ettirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:02 Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce EYP infilak ettirildi. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "7 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur" dedi. Saldırıda yaralı sayısı ise 10 olarak bildirildi.
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