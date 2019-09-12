Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı-2
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı-2

21 dakika önce

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde, odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi şehit oldu, 13 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kulp Üçyol mevkisinde geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen, odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP infilak ettirildi. Sürücüsünün kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Saldırıda minibüste bulunan işçilerden 4'ü şehit olurken, 13'ü de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK: 4 ŞEHİT, 13 YARALI

Diyarbakır Valiliği, saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle denildi:

"İlimiz Kulp İlçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş, 13 köylü vatandaşımız da ağır yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı-2

Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demirtaş'tan HDP binası önünde eylem yapan annelere mesaj: Evlatlarına kavuşma isteği haklı ve meşrudur
PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti Diyarbakır'da sivil aracın geçişi sırasında patlayıcı infilak etti, 4 şehit 13 yaralı var Yargıtay'ın yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından eski Cumhuriyet Gazetesi yazarları tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 21:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]