Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı (2)
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Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı (2)

6 dakika önce

JANDARMA GENEL KOMUTALIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIJandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişinin şehit olduğu, 13 kişinin de...

Diyarbakır'da, köylüleri taşıyan minibüse teröristlerden hain tuzak: 4 şehit, 13 yaralı (2), System.String[]

JANDARMA GENEL KOMUTALIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplayan köylüleri taşıyan  minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişinin şehit olduğu, 13 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı paylaştı. Mesajda, şöyle denildi:
"Diyarbakır kulp kırsalında, odun toplamaya giden vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."


Diyarbakır, Jandarma, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:11 Kaynak: DHA
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