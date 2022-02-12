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Diyarbakır'da koyun hırsızı JASAT ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika

Diyarbakır'da koyun hırsızı JASAT ekiplerinden kaçamadı

12.02.2022 14:41
Diyarbakır'da koyun hırsızı JASAT ekiplerinden kaçamadı

Diyarbakır'da, bir köyde 9 koyunu aracın bagajına bırakıp kaçan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı.

Diyarbakır'da, bir köyde 9 koyunu aracın bagajına bırakıp kaçan şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kıs kıvrak yakalandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 1 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası Gömmetaş Mahallesinde bir aracın içerisinde çok sayıda koyun olduğu ve vatandaşların aracı durdurmak istedikleri esnada kaçtığı ihbarı alınmasını üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda, aracın Diyarbakır- Batman çevreyolu üzerinde terk edilmiş bir vaziyette maddi hasarlı trafik kazası yaptığı tespit edilirken, araç içerisinde bulunan 9 küçük baş hayvandan biri telef olduğu 8'i ise canlı olarak ele geçirildi.

Maddi hasarlı trafik kazası yapan şüpheli olay yerinden kaçarken ekipler tarafından yapılan incelemede küçükbaş hayvanların kaza yapan şahsa ait olmadığı tespit edilmesi üzerine şüpheli B.Ç. ikamet adresinde yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekipler, daha sonra ele geçirilen küçükbaş hayvanlar H.D. isimli vatandaşa teslim ederken, koyunları teslim alan H.D, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da koyun hırsızı JASAT ekiplerinden kaçamadı
Diyarbakır'da koyun hırsızı JASAT ekiplerinden kaçamadı
Diyarbakır'da koyun hırsızı JASAT ekiplerinden kaçamadı

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da koyun hırsızı JASAT ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da koyun hırsızı JASAT ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika
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