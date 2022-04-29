Diyarbakır'da 'koyunlar' çetesinin cephanesi sergilendi - Son Dakika

Diyarbakır 'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce helikopter destekli 300 polisin katılımıyla düzenlenen "Koyunlar" adlı operasyonda ele geçirilen eşyalar sergilendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 6 ay süren çalışma neticesinde, işadamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan, haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 SKM, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütü yapılan detaylı çalışmalar neticesinde deşifre edildi.

Yaklaşık bir ay önce Kayapınar ilçesinde halkın yoğun olarak bulunduğu bir cadde üzerindeki kahvehane saldırısında 1 kişiyi öldürdükleri, kıymetli arazi satışları için arazi sahiplerini silahla tehdit edip baskı yaptıkları, ayrıca haksız kazanç elde etmek üzere mağdurların Ankara'da sahibi oldukları otele yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, değerli arsalarla ilgili yapılan ihalelere fesat karıştırarak ihaleyi alanları tehdit ederek darp ettikleri, kamu kurumlarında yapılan işlerde kamu görevlilerine nüfuz ederek usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verdiklerinin KOM birimlerince tespit edildiği öğrenildi.

Sözde suç örgüt lideri C.K., polis helikopteri tarafından tespit edilerek tarlada yakalandı. Örgütün yöneticilerinden bir diğeri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulundu. 35 şüphelinin yakalandığı operasyonda 29 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, bin 86 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

Operasyona ilişkin şüphelilerin evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramaların tamamlanmasıyla ele geçirilen çok sayıda silah, silahlara ait mermi ve paralar Kayapınar ilçesinde bulunan KOM şubede sergilendi. - DİYARBAKIR