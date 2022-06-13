Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)

13.06.2022 15:29
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), kozmetik firmasının imalathanesinde yangın çıktı.

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), kozmetik firmasının imalathanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, çok sayıda kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürerken, zaman zaman patlamalar da oldu. Söndürme çalışmalarına destek için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi. Yangında dumandan etkilenenler, sağlık görevlilerince ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kilometrelerce uzaklıktan dumanları gözüken yangını kontrol altına almak için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.


Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)
YORUMLAR
500
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi Diyarbakır'da kozmetik fabrikasındaki yangında 11 kişi dumandan etkilendi Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3) Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3) Diyarbakır'da çıkan yangında hasar gören fabrikaya ziyaret Diyarbakır'da çıkan yangında hasar gören fabrikaya ziyaret
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:03:45. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement