Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (1)

Diyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesinde, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürerken, zaman zaman patlamalar da oldu. Söndürme çalışmalarına destek için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi. Yangında dumandan etkilenenler, sağlık görevlilerince ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, OSB, Güncel, Son Dakika

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