Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2) - Son Dakika
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Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)

13.06.2022 17:22
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)

ADANA'DAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ BEKLENİYORDiyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesindeki çıkan yangın nedeniyle bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Ali ihsan Su, can kaybı olmadığını belirterek, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar.

ADANA'DAN YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ BEKLENİYOR

Diyarbakır OSB'deki kozmetik firmasının imalathanesindeki çıkan yangın nedeniyle bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali Ali ihsan Su, can kaybı olmadığını belirterek, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Şu anda can kaybımız yok. Herhangi bir yaralımız yok. Ufak tefek dumandan etkilenen arkadaşlarımız var ama çok da önemli bir şey yok. Firmadan aldığım bilgilere göre içeride herhangi bir kimsenin olmadığını, sayım yaptıklarını ve herkesin dışarıda olduğunu ifade ettiler. Adana'dan da helikopter talep ettik. O da yola çıktı geliyor. Arkadaşlarımız çalışıyorlar. 550 çalışan olduğunu söylediler. Yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemelerden sonra ayrıca bilgi verilecek" dedi.

Öte yandan zehirli gazlara karşı özel kıyafetli UMKE VE AFAD ekipleri, yangın alanında incelemelerde bulunarak, içeride kimse olup olmadığını kontrol etti. Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri de oksijen çadırı kurdu. Ayrıca bölgedekilere sık sık zehirli gaz uyarısı yapılarak fabrikadan uzak durulmaları istendi. Alandakilerin kimyasal gaza maruz kalıp kalmadıklarının tespiti için AFAD ekiplerince cihazlarla ölçüm yapılıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.

Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2)
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Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (2) - Son Dakika
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