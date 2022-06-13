Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3) - Son Dakika
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Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)

13.06.2022 20:35
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORDiyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), bir kozmetik firmasının imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), bir kozmetik firmasının imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı. 550 çalışanın olduğu fabrikadaki yangına Diyarbakır'ın yanı sıra Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ gibi komşu illerden de gönderilen desteklerle toplamda 26 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 15, jandarmaya ait 2 TOMA ile müdahale edildi. Sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile birlikte toplamda 250'yi aşkın personelin görev yaptığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,


Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)
Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3) - Son Dakika

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