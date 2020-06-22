Diyarbakır'da kuaför dükkanında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kuaför dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.



Olay, merkez Yenişehir ilçesi Aliemri Caddesi Aliemri 3. Sokak'ta bir kuaför dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında kuaför dükkanında çıkan tartışma büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya döndü. Kavgada bir kişi silahla yaralanırken, olaya karışan şahıslar kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı halde kuaför dükkanının önünde yatan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayın yaşandığı yerde güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için de operasyon başlattı. - DİYARBAKIR