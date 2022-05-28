Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

28.05.2022 23:14

Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde pikniğe giden aileden akıntıya kapılan iki kişinde biri boğularak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde pikniğe giden aileden akıntıya kapılan iki kişinde biri boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, piknik için Batman'dan Kulp'un Hamzalı Mahallesi'ne bağlı Sında mezrasında bulunan Zore Çayı'na gelen aileden 12 yaşlarındaki küçük kız çocuğu girdiği derede akıntıya kapıldı. Küçük kızı kurtarmak için suya atlayan yengesi Leyla Çiçek, 500 metre kadar sürüklenerek küçük kızı kurtardı. Kızı kurtaran Leyla Çiçek, akıntıya kapılarak yaklaşık 15 kilometre sürüklenerek kayboldu.

112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma dalgıç ve Diyarbakır AFAD'a bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. 4 saatlik arama sonucu 22 yaşındaki Leyla Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Çiçek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kulp Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

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Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Batmanlı öğrenciler Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonasına hazırlanıyor Batmanlı öğrenciler Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonasına hazırlanıyor Diyarbakır'da evlat nöbetine 3 aile daha katıldı Diyarbakır'da evlat nöbetine 3 aile daha katıldı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, piknik, Batman, Kulp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da küçük kızı kurtarmaya çalışan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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