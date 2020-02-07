Diyarbakır'da "Kudüs Bizimdir" temalı miting düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Kudüs Bizimdir' temalı miting düzenlenecek - Son Dakika

Diyarbakır'da "Kudüs Bizimdir" temalı miting düzenlenecek

6 saat önce

Diyarbakır'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek, Filistin'e sahip çıkmak ve İsrail'i telin etmek amacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti tarafından "Kudüs Bizimdir" temalı miting düzenlenecek.

Diyarbakır'da

Diyarbakır'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek, Filistin'e sahip çıkmak ve İsrail'i telin etmek amacıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı ve Mustazaflar Cemiyeti tarafından "Kudüs Bizimdir" temalı miting düzenlenecek.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve miting tertip komitesi başkanı Hüsamettin Bönül, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planının yüzyılın ihaneti olduğunu belirterek, buna karşı bütün dünyadan tepkiler geldiğini ifade etti.

"Bugün İsrail'e lanet, Filistin'e sahip çıkma günüdür." diyen Bönül, ihanete karşı gelmek, duyarlı bir halk olarak Filistin'e sahip çıkmak ve İsrail'i telin etmek amacıyla Diyarbakır'da miting düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

Bönül, "Müslümanların sorunu olan ve dünyaya bir ur gibi girmiş olan İsrail meselesini gündemde tutmak her duyarlı vatandaş ve her Müslüman için önemli bir görevdir." dedi.

9 Şubat'ta İstasyon Meydanı'nda "Kudüs Bizimdir" temasıyla gerçekleştirecekleri mitingin hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Bönül, alandaki çalışmalar kapsamında evlere el ilanı dağıttıklarını, caddelere brandalar, iş yerlerine afişler astıklarını, miting için ciddi bir çalışma sergilediklerini kaydetti.

Bönül, daha önce de birçok miting düzenlediklerini anımsatarak, şöyle konuştu:

"İlk mitingimiz değil, buna benzer daha önce birçok miting tertipledik. Bu yüzyılın ihanetine karşı Ulu Cami önünde büyük kitlesel bir basın açıklaması düzenledik. Ama gerek sivil toplum kuruluşlarından gerekse tabanımızdan büyük bir miting düzenlenmesi gerektiğine dair talepler geldi. Bu talepler değerlendirilip düzenleme kurulu olarak müracaatlarımızı yaptık. Karar çıktı ve çalışmalarımıza başladık. İnşallah bu mitinge her etkinliğimize olduğu gibi duyarlı halkımızın büyük bir teveccüh göstereceğini, gerek birey gerekse Müslüman olarak duyarlılık gösterip oraya geleceğine inanıyoruz. Hiçbir zaman halkımız bu konuda bizi mahcup etmedi. Yine mahcup etmeyeceğini, büyük bir kitlenin oraya geleceğine inanıyoruz."

Diyarbakır, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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