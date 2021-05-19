Diyarbakır'da "Kudüs'ün Rengi" konulu resim sergisi açıldı - Son Dakika

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığınca, "Kudüs'ün Rengi" konulu resim sergisi açıldı.

Merkez Kayapınar ilçesindeki bir AVM önünde açılan sergide, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar ve Filistinlilere yönelik katliamlar resim, karikatür ve fotoğraflarla anlatıldı.

Üç gün açık kalacak sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

HÜDA PAR Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kudüs'teki katliamları duyurmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak için sergiyi açtıklarını söyledi.

Serginin merkez Sur ve Yenişehir ilçelerinde de devam edeceğini aktaran Demir, Kudüs ve Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek istediklerini belirtti.

"Yıllardır İsrail bu zulmü yapmaktadır. İsrail zulmüne sesiz kalamazdık." diyen Demir tepkilerini açtıkları sergi ile göstermek istediklerini dile getirdi.

Sergiyi gezen Azra Yılmaz, Filistin'de yaşanan zulmü fotoğraflarda daha net gördüğünü ifade etti.

Yılmaz, "Müslümanlar olarak bu vahşete sesiz kalmayacağız." dedi.

Mahmut Kızılel ise İsrail'in yaptığı zulümleri resimlerde ve fotoğraflarda da gördüklerini dile getirerek Filistinlilere yapılan zulmü kabul etmediklerini söyledi.