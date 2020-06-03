Diyarbakır'da kuduz aşılama kampanyası - Son Dakika

Diyarbakır'da 2020 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programı kapsamında kuduz aşılama kampanyası gerçekleştirildi.

Diyarbakır'a bağlı 17 ilçede programa alınan kedi ve köpeklerin için kullanılan aşılar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından proje kapsamında ücretsiz olarak tahsis edildi. Bu kapsamda 5 bin 939 kedi ve köpeğe aşı uygulaması yapıldı. Ayrıca kampanya kapsamında ilgili kurumların aşı talepleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından karşılanarak aşılanan hayvanlar için aşı karnesi verildi. Aşılanan hayvanlar, kuduz aşılama defterine ve veri tabanına kaydedildi.

Kedi ve köpeklere yılda bir defa koruyucu kuduz aşısı yaptırılmasının zorunluğu olduğu belirtilirken, aksi durumda hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanacağı ifade edildi. - DİYARBAKIR