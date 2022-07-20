DİYARBAKIR - "Kültür Yolu Festivali" düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde "Kültür Yolu Festivali" düzenleneceğini bildirdi.

Demircan, tarihi İçkale yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, "Doğunun Kanatları" programı kapsamında karar verilen festivalle ilgili çalışmalar yapmak için kente geldiklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının temel vazifesini "somut mirası bütün şehirlerde korumak, kollamak ve onları hayata katmak, somut olmayan miras ve yaşam tarzını da gelecek nesillere aktarmak" şeklinde tanımlayan Demircan, kültür festivalleriyle kenti ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Diyarbakır'da hükümet tarafından birçok iş yapıldığını aktaran Demircan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sur ilçemizde geldiğimiz nokta gerçekten kayda değer, iftihar edeceğimiz bir nokta. Bunu Diyarbakır'a, ülkemiz vatandaşına ve dünyaya göstererek kültürümüzle övünmek ve bunu yaşatmak elbette ki vazifemizdir. Diyarbakır'da Sur ilçesinde gerçekleştireceğimiz kültür festivalinin maksadı tam da budur. Bu festivalin içerisinde tek bir disiplin değil, çok disiplin olacak. Sanatın farklı disiplinleriyle bizi biz yapan değerleri ortaya koymak bu festivalin yol haritasıdır. Dolayısıyla sinema, tiyatrodan, güzel sanatlardan, kültür varlıkları koruma kurulları ve vakıf yöneticileriyle buradayız. Sahadaki mekanları biliyoruz. Önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğimiz kültür festivalinin temelini, yapacağımız işleri başlıklarıyla birlikte kararları vermek üzere bir dizi çalışma ziyaretleri yapıyoruz."

Diyarbakır'ı bütün değerleriyle ülkenin, dünyanın gündemine taşımayı düşündüklerini dile getiren Demircan, "Eminim Diyarbakır'ı hep birlikte Türkiye'nin gündemine getirmek suretiyle kültürün ve sanatın burada ne kadar güçlü dinamikler olduğunu hep birlikte dünyaya duyurmuş oluruz." diye konuştu.

"Festivaller, kültürümüzün yansımalarıdır"

Vali Ali İhsan Su da Kültür Yolu Festivali için alanda çalışmaları fiilen başlattıklarını söyledi.

Diyarbakır için kültür festivalinin çok önemli olduğuna işaret eden Su, şunları kaydetti:

"Kültürün her alanında güzel etkinlikler gerçekleştirmiş olacağız. Vatandaşlarımız çok farklı etkinlikleri görme, sanatsal lezzetleri tatma imkanına sahip olacaklar. Festivaller, kültürümüzün yansımalarıdır, bu anlamda hem kültürümüzün yaşatılması hem de yeni nesillere aktarılması konusunda çok önemlidir."

Konuşmaların ardından Demircan ve Su, tarihi İçkale yerleşkesinde incelemelerde bulundu.