Diyarbakır'da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası - Son Dakika
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Diyarbakır'da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası

23.04.2022 18:07
Diyarbakır'da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 45 günde yapılan saha çalışmaları neticesinde düzenlenen kumar baskını operasyonunda çok sayıda kişiye toplamda 172 bin 805 lira idari para cezası uygulandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 45 günde yapılan saha çalışmaları neticesinde düzenlenen kumar baskını operasyonunda çok sayıda kişiye toplamda 172 bin 805 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 45 günde yapılan saha çalışmaları sonucunda belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. 3 iş yerinde tombala oynatıldığı, 2 iş yerinde masa üzerinde iskambil kağıtları ile kumar oynatıldığı, 1 işyerinde ise kumar makinesi ile kumar oynatıldığını tespit etti.

Geniş çaplı operasyon neticesinde 12 şüpheliye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem uyguladığı, 95 kişiye ise kumar oynamaktan 172 bin 805 lira idari para cezası uyguladı. Yapılan operasyonda polisin dikkati sayesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerinde meşrubat dolabının yanında bulunan masada şarjlı matkap olduğunu tespit etti. Detaylı aramada meşrubat dolabının üst kısmında özel bir bölme yapıldığı, tombala malzemelerinin ise bu bölmeye şarjlı matkapla açılıp saklandığını ortaya çıkardı.

Aramalarda, 1648 lira suç unsuru para, 2 televizyon,2 kamera cihazı, çok sayıda tombala topu, kartı, pullarına ve iskambil kartları ele geçirildiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası
Diyarbakır'da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası
Diyarbakır'da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası
Diyarbakır'da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası
Diyarbakır'da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kumar operasyonu: Çok sayıda kişiye 172 bin lira para cezası - Son Dakika
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