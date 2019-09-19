Diyarbakır'da kupa maçı heyecanı

Diyarbakır'da iki gün üst üste Ziraat Türkiye Kupası maçlarının heyecanı yaşanacak.



Ziraat Türkiye Kupasına 3. eleme turundan katılan Amed Sportif Faaliyetler, 3. Lig ekibi Ağrı 1970 Spor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadele 24 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak.



Önceki turda deplasmanda Cizrespor'u penaltılarla eleme başarısı gösteren Diyarbekirspor, 25 Eylül Çarşamba günü saat 18.30'da 1. Lig ekibi Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Bu maç da Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.



Diyarbakır takımları üçüncü eleme turunu geçip kente çifte sevinç yaşatmak istiyor. Bundan sonraki turlarda Süper Lig takımları ve büyük takımlar da kuraya dahil edilecek. Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor'un gelecek hafta yapacakları maçları kazanması halinde büyük takımlarla Diyarbakır'da eşleşme ihtimali var. Bu yüzden bu turun geçilmesine önem veriliyor. - DİYARBAKIR