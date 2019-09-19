Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kupa maçı heyecanı
Son Dakika Spor Haber

Diyarbakır'da kupa maçı heyecanı

2 saat önce

Diyarbakır'da iki gün üst üste Ziraat Türkiye Kupası maçlarının heyecanı yaşanacak.

Diyarbakır'da kupa maçı heyecanı, System.String[]

Diyarbakır'da iki gün üst üste Ziraat Türkiye Kupası maçlarının heyecanı yaşanacak.


Ziraat Türkiye Kupasına 3. eleme turundan katılan Amed Sportif Faaliyetler, 3. Lig ekibi Ağrı 1970 Spor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadele 24 Eylül Salı günü saat 19.00'da başlayacak.


Önceki turda deplasmanda Cizrespor'u penaltılarla eleme başarısı gösteren Diyarbekirspor, 25 Eylül Çarşamba günü saat 18.30'da 1. Lig ekibi Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Bu maç da Yeni Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.


Diyarbakır takımları üçüncü eleme turunu geçip kente çifte sevinç yaşatmak istiyor. Bundan sonraki turlarda Süper Lig takımları ve büyük takımlar da kuraya dahil edilecek. Amed Sportif Faaliyetler ve Diyarbekirspor'un gelecek hafta yapacakları maçları kazanması halinde büyük takımlarla Diyarbakır'da eşleşme ihtimali var. Bu yüzden bu turun geçilmesine önem veriliyor. - DİYARBAKIR

Türkiye Kupası, Diyarbakır, Cizrespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da 22 yaşındaki genç, terör örgütünün ağına düşmekten son anda kurtuldu
Robinho hapse girmemek için Roma'ya gitmedi! Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu! Andone, devre arasında Brighton'a dönmeyeceğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:31:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kupa maçı heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]