Diyarbakır'da Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e destek - Son Dakika

Diyarbakır'da Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e destek

7 saat önce

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Kur'an kursu öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için giysi ve gıda yardımında bulundu.

Diyarbakır'da Kur'an kursu öğrencilerinden İdlib'e destek, System.String[]

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Kur'an kursu öğrencileri, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için giysi ve gıda yardımında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle sürdürülen "Yolumuz İyilik Olsun" kampanyasına Silvan'daki Kur'an kursu öğrencilerden de destek geldi.

Çardak Mahallesi'ndeki Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarıyla satın aldıkları giysi ve gıda malzemelerini, İdlib'e gönderilmek üzere İlçe Müftülüğüne teslim etti.

Çocukların anlamlı bağışından duygulanan Müftülük personeli, desteklerinden dolayı öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerden Hidayet Ateş, Suriye'de mağduriyet yaşayanların durumunu televizyonda gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi.


Ateş, "Suriyeli kardeşlerimize yardım ettiğim için çok mutluyum." dedi.

Meryem Binen de televizyonda Suriyeli bir bebeğin donarak ölüme terk edildiğini gördüğünde çok etkilendiğini, bu nedenle kampanyaya katkıda bulunduklarını aktardı.

İrmanur Binen ise "Peygamberimizin dediği gibi Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Kardeşim orada soğukta yatarken ben burada sıcak yerde yatıyorum. Kardeşim unutmasın ki Allah her zaman mazlumların yanındadır." diye konuştu.

Gülsüm Beldek ise Suriyelilerin durumunu anlamak için empati kurmak gerektiğini belirtti.

"Onlar orada soğuktan donarken, biz burada rahat yaşıyorsak bu doğru değil. İki montumuz, iki atkımız, iki beremiz varsa bir tanesini onlara vermeliyiz." ifadelerini kullanan Beldek, Suriyeli ihtiyaç sahiplerine destek çağrısında bulundu.

Diyarbakır, Suriye, Silvan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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