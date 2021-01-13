Diyarbakır'da kuraklığın en net görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Diyarbakır'da kuraklığın en net görüntüsü ortaya çıktı

13.01.2021 09:47
Diyarbakır'da kuraklığın en net görüntüsü ortaya çıktı, System.String[]

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajında su seviyesi, yağış azlığı sebebiyle yaklaşık 15 metre çekildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajında su seviyesi, yağış azlığı sebebiyle yaklaşık 15 metre çekildi. Suyun azalmasıyla Hz. Elyasa'nın taşınmadan önceki kabrinin bulunduğu mahalle ortaya çıkarken, teknelerin de karaya oturduğu görüldü.

Diyarbakır'da yağış azlığı ürkütücü boyuta ulaşmaya başladı. Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajında sular, kıyıdan 20 metre uzaklaşarak 15 metre de derinlik kaybetti. Su seviyesi düşen baraj gölünde, sular altında kalan Çakırören Mahallesi gün yüzüne çıkardı. Mahalledeki ev kalıntıları ile birlikte Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen Hz. Elyesa peygamberin Ziyaret Tepesine taşınmadan önceki kabri, tarihi cami ve medrese ile mezarlar da ortaya çıktı. Suyun çekilmesi nedeni ile bazı tekneler karaya oturdu.

"BARAJ SULARI YAKLAŞIK 15 METRE ÇEKİLDİ"

Dicle Barajı üzerinde tekne işletmeciliği yapan Ali İhsan Ok, su seviyelerinin 10-15 metre arası düştüğünü, teknelerin karaya oturduğunu söyledi. Ok, "Sularımız azalmaya başladı, su seviyesi düşmeye devam ediyor. Teknelerle ilgili ne yapacağımızı bilmiyoruz, her gün gelip tekneleri suya itiyoruz. Genelde yağış olunca su artıyordu, son dönemlerde yağmur da yağmıyor. Yaklaşık 10-15 metre arası su azaldı, devam edebilir de. Vatandaşlar çeşmelerden fazla su tüketmesin" dedi.

"TÜRKİYE HEM KORONA VİRÜS İLE HEM DE KURAKLIKLA MÜCADELE EDİYOR"

Eğil ilçesi sakinlerinden Zülküf Laçin ise Türkiye'nin bu yıl hem korona virüsle hem de kuraklıkla mücadele ettiğini söyledi. Laçin, "Daha önce baraj kapakları koptuğunda mezarlar o zaman çıkmıştı. Su her yıl geneli düşüyor fakat bu yıl biraz fazla düştü. Bu yıl yağış yok, ekinlerde zarar gördü, bu hafta içi yağış gelmez ise çoğu ekin yok olur. Su seviyesi düştüğü için tekneler karaya oturdu. Su tüketimi konusunda israf edilmemesi lazım, ihtiyacı karşılanacak şekilde kullanılmalı. Geçen yıl yağış vardı her yerden baraja su geliyordu, bu yıl yağış olmadığı için baraj suyu epey düştü. Türkiye hem korona virüs ile hem de kuraklıkla mücadele ediyor" diye konuştu.

(Murat Başal/İHA)

Diyarbakır, Türkiye, Baraj, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kuraklığın en net görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı Koronavirüs aşılamasında sıralama netleşti! Hazırlanan 4 aşamalı takvimde ilk sıra sağlıkçıların Kendisini vurmak için hazırlanan kocasının fotoğrafını çekmişti! Saldırgan eşe 15 yıl hapis istemi İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor Alt geçidi su basınca raylardan karşıya geçmek zorunda kalan genç, trenin altında kalarak can verdi Survivor 2021'de ilk hafta adaya veda eden isim Sena oldu
Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı         
09:50
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı         
09:47
Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı         
09:25
Kamu sosyal tesislerinde bu yıl uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi Kamu sosyal tesislerinde bu yıl uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi         
09:17
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Polis memuru, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu Polis memuru, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu         
08:52
Whatsapp'ın sözleşme inadı Telegram'a yaradı! İşte bölge bölge katılım oranları Whatsapp'ın sözleşme inadı Telegram'a yaradı! İşte bölge bölge katılım oranları         
07:42
Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı         
01:28
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı         
22:20
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti         
16:03
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 10:04:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da kuraklığın en net görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei