Diyarbakır'da Kurban Bayramı hareketliği başladı

Diyarbakır'da korona virüs salgını nedeniyle yasaklı geçen bayramların ardından bu Kurban Bayramında hareketlilik yaşanıyor. Tarihi Sur ilçesinde bulunan esnaf, hareketlilikten memnun olduklarını tüm Diyarbakır halkının Suriçi'nde alışveriş yapmasını istedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Diyarbakır'da bayram hareketliliği başladı. Özellikle vatandaşların alışverişte uğrak yeri olan tarihi Sur ilçesinde bayram hareketliliği ilçeyi eski canlı ihtişamına kavuşturdu. Koruna virüs nedeniyle 1,5 yıldır işlerden memnun olmayan esnaf, uzun bir aranın ardından yaşanan hareketlilikten memnun.

"1,5 yıldır işlerimiz çok durgundu"

Diyarbakır'da yıllardır kuruyemiş ve kuru meyve sektöründe hizmet veren İbrahim Yalaz, "1,5 yıldır işlerimiz durgundu. Allah'a şükürler olsun ki bu bayram öncesinde hareketlilik başladı. Allah'ın izniyle bu Kurban Bayramında işlerimizin açılmasını da bekliyoruz. Bugünden itibaren hareketlilik başladı. Hafta sonuyla birlikte daha hareketli olacağını umuyoruz inşallah. Bu Kurban Bayramı inşallah esnaf için de iyi olur" dedi.

"Vatandaşların Suriçi'nde alışveriş yapmalarını istiyorum"

Bayram şekeri satışlarımız da başladığını aktaran Yalaz, "En çok da Diyarbakır'ımız badem şekerimizi çok istiyor, onu çok seviyorlar. Haftalık 100 kilogram badem şekeri satıyoruz. En çok badem şekerlerimizi alıyorlar, drajelerimizi ve Diyarbakır'da kendi imalatımız da üretilen lokumlarımızı alıyorlar. Fiyatlarımız iyidir, standart bir fiyattır. Pahalı değildir, uygundur. Vatandaşlara çağrım, gelip burada Suriçi'nde alışveriş yapmalarını istiyorum. Şimdiden tüm Diyarbakır halkının Kurban Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR