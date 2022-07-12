Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı

12.07.2022 14:33
Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı'nda şehit ailelerini ve yakınlarını yalnız bırakmadı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Kayapınar ilçesinde ikamet eden Güzel, Sorkut, Aydın ve Doğan ailelerine konuk olan Yıldırım, ailelerin bayramlarını kutladı. Şehit yakınlarının hal ve hatırlarını soran Yıldırım, ailelerle sohbet etti.

Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da belediye ekipleri hasta ve yakınlarını ziyaret etti Diyarbakır'da belediye ekipleri hasta ve yakınlarını ziyaret etti
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:40 Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın
14:37 Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına tepki yağıyor! Yunanistan'dan sonra bir tepki de Almanya'dan: Kabul edilemez
14:32 Sir Mo Farah, gerçekleri açıkladı! İngiltere vatandaşlıktan çıkarabilir
14:29 Brezilya'da kan dondura olay! Narkoz verdiği hamile kadına tecavüz eden doktor tutuklandı
14:25 Diyarbakır'da hayvan cinayeti! Kedileri öldürüp kale ağlarına astılar
14:01 Sabah namazından dönen yaşlı adam, eve döndüğünde eşini bulamadı: 75 yaşındaki kadın her yerde aranıyor
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve İbrahim Reis'i İran'da buluşacak! Masada kritik konular var
13:00 Angelina Jolie, kızı Shiloh ile Maneskin konserine gitti! Anne-kızın şarkıya eşlik ettiği anlar gündem oldu
12:57 Dünyanın en ölümcül köpekbalığı Mako, Akdeniz'e giriş yaptı! En son Barcelona kıyılarında görülen köpekbalığı panik yarattı
12:50 Guardiola'yı bisiklet sürerken yakalayan adamın tavrı tecrübeli hocanın tepkisini çekti! İspanyol çalıştırıcının mutsuz hali kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2022 14:49:15. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda şehit aileleri yalnız bırakılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement