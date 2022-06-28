Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

28.06.2022 16:37
Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Kurban Bayramı öncesi denetimlerini yoğunlaştırdı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların yoğun şekilde alım yaptığı tatlı, et ve şekerleme ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Depo ile satış yerlerini denetleyen ekipler, tatlıların üretim aşaması, çalışanların kıyafeti, depolarda hijyen ve bulunan gıda maddelerinin son kullanma tarihleri ile tatlıda kullanılan ürünleri kontrol etti.

Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için iş yeri yetkililerini uyaran ekipler, tatlılarda şeker yerine glikoz kullanılıp kullanılmadığını denetledi.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşları bayram öncesi satışı yüksek olan et ve et ürünleri, şekerleme ve tatlı alımı konusunda uyardı. Ürünleri bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek alışveriş yapmalarını önerdi.

YORUMLAR
500
Diyarbakır'da yaz spor okullarına kayıtlar başladı Diyarbakır'da yaz spor okullarına kayıtlar başladı Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı Turizmde Kurban Bayramı doluluğu yüzde 90'a ulaştı
Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
16:21 Bakan Nebati'den "Görevden alınacak" iddialarına yanıt: Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:45:46. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kurban Bayramı öncesi gıda denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement