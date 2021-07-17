Diyarbakır'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak - Son Dakika

Diyarbakır'da Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetini ücretsiz gerçekleştirecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince belediyeye ait araçlarla toplu taşıma hizmetini ücretsiz gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi kararı alındı. Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar doğrultusunda 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü bitecek 4 günlük bayram süresince belediyeye ait toplu taşıma araçlarının yapacağı seferlerde vatandaşlardan ücret talep etmeyecek.

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