Ekipler, kurban kesim yerlerindeki hayvanların sevk ve sağlık kontrolü belgelerini de kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı , insan, hayvan ve çevre sağlığı için kurban kesim noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da kurban kesim ve satış yerleri denetleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.