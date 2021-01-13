Diyarbakır'da kurulan Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi çevre kirliliğini önlüyor - Son Dakika

Diyarbakır'da kurulan Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi çevre kirliliğini önlüyor

13.01.2021 16:29
Diyarbakır'da kurulan Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi çevre kirliliğini önlüyor, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce Hani ilçesinde kurulan "Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi" ile atık sular minimum alanda ve personel gerektirmeden otomatik olarak arıtılıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünce Hani ilçesinde kurulan "Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi" ile atık sular minimum alanda ve personel gerektirmeden otomatik olarak arıtılıyor.

DİSKİ, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yanı sıra nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla paket arıtma tesisleri kuruyor.

Bu kapsamda Hani ilçesinin Abacılar Mahallesinde kurulan ve 650 bin liraya mal olan arıtma tesisi, günlük 200 metreküp evsel nitelikli atık suyu arıtıyor. İki biyolojik atık su arıtma reaktöründen oluşan ve 6 ay önce faaliyete geçen tesiste şu ana kadar yaklaşık 9 bin metreküp atık su arıtıldı.

2050 yılı nüfusuna göre projelendirildi

Ön çöktürme havuzu ve dengeleme haznesi 2050 yılı nüfusuna göre projelendirilen tesis, çevre kirliliğinin önüne geçiyor.

Tesiste atık sular öncelikle fiziksel arıtmadan geçiriliyor, daha sonra ön çökeltim havuzuna alınıyor.

Burada çökebilen maddelerin havuzun dibinde kalması sağlanıyor. Kalan su, dengeleme havuzuna alınıyor ve buradaki pompalar yardımıyla biyolojik arıtma ünitesine aktarılıyor.

Atık suya bu ünitede, mikroorganizmaların yaşayabileceği ve çoğalabileceği bir zemin yaratmak ve bu mikroorganizmaların atık sudaki kirletici organik maddeleri parçalamasını sağlamak için öncelikle oksijen veriliyor. Daha sonra atık su bu ünitede çökeltme, deşarj ve fazla çamur uzaklaştırma işlemlerinden geçiyor. Atık su son olarak klorlanarak deşarj ediliyor.

"Şehrimizin eksikliklerini gidermek için projelerimiz sürüyor"

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, tesisin önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

İlçelerde atık su arıtma tesislerini tamamlamak için çalışmaların devam ettiğini anlatan Tutşi, nüfusu az olan küçük yerleşimlerde de evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla tesis kurduklarını aktardı.

Tutşi, şehrin her noktasına en iyi hizmeti verebilmek için sahadaki ekiplerle yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Ardışık Kesikli Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi, şehrimiz için önemli bir hizmet. Ülkemizin çok az yerinde bulunan projeyi Diyarbakır'ımıza kazandırdık. Şehrimizin eksikliklerini gidermek için projelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, Hani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kurulan Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisi çevre kirliliğini önlüyor - Son Dakika


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