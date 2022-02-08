Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kutu gramajı denetimini sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, pastanelere yönelik pasta kutusu gramajı denetimi yaptı.
Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gramaj, dara hilesi ile ilgili kent genelinde tatlı satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırıldı.
Tatlı satışı yapılırken kullanılan kutuların gramajını düşmeden hileli bir şekilde satış yapan iş yerlerine uyarı amaçlı durum tespit tutanağı düzenleyen ekipler, uyarıları dikkate almayan işletmeler hakkında ceza tutanağı hazırladı.
Tutanaklar 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiliyor.
Kaynak: AA
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