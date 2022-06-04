Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı - Son Dakika
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Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı

04.06.2022 09:52

Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı Diyarbakır'da 138 vatandaşı toplamda 20 milyon dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheliden 2'si Ankara'da gözaltına alındı.

Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 138 vatandaşı toplamda 20 milyon dolandırdığı tespit edilen 6 şüpheliden 2'si Ankara'da gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'da müşterilerinin güvenini kazanıp emanet olarak yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirasını alarak kayıplara karışan kuyumculara yönelik Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünü ekipleri detaylı çalışmaları neticesinde Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde faaliyet gösteren 3 kuyumcu iş yerini işleten 6 şüphelinin, 138 vatandaşı toplamda 20 milyon 80 bin TL maddi kayba uğratarak kaçtıklarını tespit etti.

Soruşturmayı detaylandıran Diyarbakır polisi, 6 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşarak operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerden E.G. ve Ö.G.'yi Ankara'da bulunduğunu belirleyen ekipler, başarılı operasyonla 2 Haziran 2022 günü yakaladı. Yakalanan 2 şüphelinin soruşturma çerçevesinde Diyarbakır'a getirileceği ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı
Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı
Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı
Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kuyumcu vurgununda 2 gözaltı - Son Dakika
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