Diyarbakır'da kuzen cinayetine 1 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da kuzen cinayetine 1 tutuklama

01.03.2022 14:02
Diyarbakır'da kuzen cinayetine 1 tutuklama

DİYARBAKIR'da para meselesi yüzünden çıkan kavgada kuzenleri Erhan Arslan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden A.K. (19) tutuklandı, amcasının oğlu M.K. ise serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR'da para meselesi yüzünden çıkan kavgada kuzenleri Erhan Arslan'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheliden A.K. (19) tutuklandı, amcasının oğlu M.K. ise serbest bırakıldı.

Olay, 27 Şubat günü saat 23.30 sıralarında Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. A.K. ve M.K., para meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık olan kuzenleri Erhan Arslan ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.K., kuzeni Arslan'ın üzerindeki silahı alıp ona ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Arslan, kanlar içerisinde yere yığılırken A.K. ve M.K. ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Erhan Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarının kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla olaydan 2 saat sonra M.K. ile A.K.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K. tutuklandı, M.K. ise serbest bırakıldı.


YORUMLAR
500
Bağlar Belediyespor namağlup liderliğe yükseldi Bağlar Belediyespor namağlup liderliğe yükseldi Diyarbakır'da kuzen cinayeti Diyarbakır'da kuzen cinayeti

mevlana, Bağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da kuzen cinayetine 1 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:09:52. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da kuzen cinayetine 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement