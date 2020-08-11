Diyarbakır'da kuzenler arasında kavga: 5 yaralı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Ergani ilçe merkezindeki Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan isimleri öğrenilemeyen kuzenler, bugün Çimen sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 yaralıdan 1'inin sağlık durumun ağır olduğu bildirildi.Bölgede inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit ettikleri bazı şüphelileri gözaltına aldı.